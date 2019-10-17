Курьезы фото Ватикан выпустил смарт-четки, которые подключены к мобильному приложению

2019-10-18 09:41 303

В Ватикане презентовали первые в истории электронные четки с "умным" крестом.

Как сообщает Vatican News, четки подключены к электронному приложению, которое не только помогает считать произнесенные молитвы, но и предлагает обширный материал духовной тематики в помощь молящимся.

Четки активируются после того, как их владелец перекрестится. Браслет состоит из десяти бусин, сделанных из гематита и черного агата. Традиционно католики на четках с одним или пятью десятками бусин молятся Розарий, который состоит из одной молитвы Отче наш и десяти молитв Радуйся, Мария.

В кресте находится специальный чип, собирающий данные о пользователе. Также электронные четки можно использовать как обычный умный браслет.