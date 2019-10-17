Политика Подсчитано, сколько украинцы заплатили за встречу Зеленского и Трампа

2019-10-17 22:00 183

 

Официальный визит Владимира Зеленского в США 23-26 сентября обошелся в 7,3 миллиона гривен.

Владимир Зеленский с украинской делегацией посетил Соединенные Штаты 23-26 сентября. Теперь же стало известно, во сколько бюджету Украины обошлась поездка. О том, сколько было потрачено на четырехдневное нахождение президента Украины в США, пишут Украинские новости.

Так, во время официального визита с 23 по 26 сентября президентом и делегацией было потрачено 7,3 миллиона гривен. При этом половина суммы ушла на авиаперевозки. Стоит отметить, что в команду президента и первой леди вошло 22 человека. А сумма рассчитана по курсу НБУ на 23 сентября. Точная сумма - 7 миллионов 340 тысяч гривен.

На что делегация Зеленского в США потратила более семи миллионов:

  • командировочные делегации (73,6 тыс. долл. и 119 тыс. грн);
  • авиаперелеты (3 млн 883,4 тыс. грн);
  • отель (56,7 тыс. дол.);
  • суточные расходы (6,4 тыс. дол.).

Во время визита президент и первая леди останавливались в пятизвездочном отеле Park Hyatt в Нью-Йорке, неподалеку от Центрального парка и Таймс-сквер.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорник

2019-10-17 20:30 204

ФБР арестовало партнера Джулиани, который может быть причастен к делу Луценко

2019-10-17 13:46 294

В американском Конгрессе решили перенести голосование по импичменту Трампа

2019-10-16 21:00 534

Экс-посол в Украине Мари Йованович заявила в Конгрессе, что Трамп на нее давил

2019-10-16 11:43 1119

Еще новости в разделе "Политика"

Подсчитано, сколько украинцы заплатили за встречу Зеленского и Трампа

2019-10-17 22:00 183

Гладковский объявил голодовку

2019-10-17 18:30 243

Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий

2019-10-17 18:00 507

Встреча Меркель и Макрона в Тулузе: обсуждали острые вопросы Донбасса

2019-10-17 12:45 357
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Подсчитано, сколько украинцы заплатили за встречу Зеленского и Трампа 2019-10-17 22:00 183
Гладковский объявил голодовку 2019-10-17 18:30 243
Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий 2019-10-17 18:00 507
Встреча Меркель и Макрона в Тулузе: обсуждали острые вопросы Донбасса 2019-10-17 12:45 357

Лента

22:00 Подсчитано, сколько украинцы заплатили за встречу Зеленского и Трампа
21:30 Первый снег. Синоптик предупредил украинцев об осадках и заморозках в ноябре
21:00 Зеленский подписал закон о кассовых аппаратах
20:58 Журналист: Семенченко, поставленный контролировать СБУ, сам связан с ОПГ и людьми Януковича
20:30 Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорник
20:00 Президент утвердил важный закон о штрафах
19:30 Доллар выше 27 гривен и замедление инфляции: НБУ раскрыл ожидания бизнеса
19:00 Минздрав предупредил, что украинцам грозит массовое ожирение
18:30 Гладковский объявил голодовку
18:00 Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий