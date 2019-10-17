Подсчитано, сколько украинцы заплатили за встречу Зеленского и Трампа

Официальный визит Владимира Зеленского в США 23-26 сентября обошелся в 7,3 миллиона гривен.
Владимир Зеленский с украинской делегацией посетил Соединенные Штаты 23-26 сентября. Теперь же стало известно, во сколько бюджету Украины обошлась поездка. О том, сколько было потрачено на четырехдневное нахождение президента Украины в США, пишут Украинские новости.
Так, во время официального визита с 23 по 26 сентября президентом и делегацией было потрачено 7,3 миллиона гривен. При этом половина суммы ушла на авиаперевозки. Стоит отметить, что в команду президента и первой леди вошло 22 человека. А сумма рассчитана по курсу НБУ на 23 сентября. Точная сумма - 7 миллионов 340 тысяч гривен.
На что делегация Зеленского в США потратила более семи миллионов:
Во время визита президент и первая леди останавливались в пятизвездочном отеле Park Hyatt в Нью-Йорке, неподалеку от Центрального парка и Таймс-сквер.