Украина ООН направила на оккупированный Донбасс более 14 тонн гуманитарной помощи

2019-10-18 20:30 90

Детский фонд ООН направил на разрушенный войной Донбасс два грузовика с гуманитарной помощью.

"За минувшие сутки через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали два грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) ", – сообщает пресс-служба Госпограничной службы Украины.

Пограничники оформили груз общей массой более 14 тонн. В этот раз шрузовые фургоны везут для жителей Донецкой области гигиенические наборы и электронные датчики температуры.

Напомним, 17 октября на Донбасс прибыли семь грузовиков с гумпомощью от Красного Креста. Они привезли продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру.