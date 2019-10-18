Украина ООН направила на оккупированный Донбасс более 14 тонн гуманитарной помощи

2019-10-18 20:30 90

Детский фонд ООН направил на разрушенный войной Донбасс два грузовика с гуманитарной помощью. 

"За минувшие сутки через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали два грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) ", –  сообщает пресс-служба Госпограничной службы Украины.

Пограничники оформили груз общей массой более 14 тонн. В этот раз шрузовые фургоны везут для жителей Донецкой области гигиенические наборы и электронные датчики температуры.

Напомним, 17 октября на Донбасс прибыли семь грузовиков с гумпомощью от Красного Креста. Они привезли продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру.

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