Украина Украинцев обещают сюрприз с ценами на газ: что стало известно

2019-10-19 14:30 1185

Цена на газ в Украине снизится уже в конце октября и стоимость голубого топлива будет меньше на 4,9% по сравнению с сентябрем 2019 года. Сейчас стоимость тысячи кубометров газа стоит 4 272,76 гривны (без учета налогов).

С апреля 2019 года цена на газ для потребностей населения и других защищенных потребителей снижена на 32%, информируют в пресс-службе "Нафтогаза". Это произошло потому, что Кабинет министров принял постановление, которое будет действовать до конца 2019 года.

В октябре потребители заплатят за газ по более низкой и демократической цене. При этом весь приобретенный газовый запас будет сохранен на зимние месяцы, когда планируется увеличение регулируемой цены.

Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, то ему вернут остаток средств. Кроме того, у потребителя есть возможность рассчитаться за газ за счет уменьшения своего газового запаса.