Украина Октябрь 2019: как индексируют пенсию и заработную плату

2019-10-19 13:30 195

 

Нормы украинского права согласно закону № 1282-ХII обеспечат украинцев индексацией доходов. В октябре текущего года их кошельки дополнительно пополнятся суммой в 214,75 гривен.

Законодательство увеличит такие статьи прибыли:

- выплату заработной платы в госструктурах;

- пенсия по возрасту, инвалидности и утрате кормильца;

- алименты на ребенка, вычисляемые в процентном выражении от заработка;

- помощь нетрудоустроенным и переквалифицирующимся от Центра занятости;

- обеспечение военнослужащим;

- выплаты за производственные травмы и патологии пострадавшему или детям, получившим недуг из-за указанных состояний матери.

Напомним, что размер индексированного заработка на работника вычисляется перемножением величины положенной ему оплаты за труд, нуждающейся в индексации, на объем увеличения индекса стоимости товаров народного потребления, деленный на 100%.

Полученные величины размеров индексации на заработок украинцев поданы по согласованию с утвержденным 1 июля 2019 года объемом прожиточного минимума в 2007 гривны, при условии, что работник трудится ежемесячно на полный рабочий день.

Но есть и ряд нюансов:
- для тех сотрудников, которые трудятся неполный рабочий день или неполную неделю, объем индексации заработка вычисляется по сетке полного рабочего времени, но выплаты происходят согласно степени его реальной отработки времени;
- для сотрудников, трудившихся только часть месяца из-за отпуска или больничного, индексационные выплаты вычисляются только на дни трудовой деятельности;
- на тех сотрудников, которые не работали на протяжении месяца, расчеты по индексации заработной платы не выполняются.

Кстати, индексация позволила поднять средний уровень выплат украинским пенсионерам на 500 гривен, и пенсия гражданским лицам достигла величины в 3033 гривны.

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