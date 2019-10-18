Украина Госстат: Население Украины продолжает сокращаться

2019-10-19 11:30 243

 

Численность наличного населения Украины в течение января-августа 2019 года уменьшилась на 177,0 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 53 рожденных", - отмечается в сообщении Госстата.

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 сентября 2019 года составляла 41 976,2 тысяч человек. Таким образом, за август население сократилось на 20,9 тыс. человек.

Только за август украинцев стало меньше на 21 тысячу человек. А количество рожденных почти вдвое меньше количества умерших.

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