Политика Сенцов объяснил разницу между Украиной и РФ

2019-10-19 14:00 153

 

Россия является отдельным ото всех миром, в котором есть свой этикет и правила. Такое заявление сделал украинский режиссер, бывший политический заключенный Олег Сенцов в интервью Der Spiegel.

По словам бывшего политзаключенного, что украинцы и россияне, по сути, братья, однако отношение к власти у людей двух соседних стран абсолютно разное. В частности, граждане России не понимают, что главная проблема может заключаться в их президенте.

"Граждане Российской Федерации после 20 лет правления Владимира Путина так и не поняли, что он может быть главной проблемой. Россия - это будто отделенный ото всех мир со своим этикетом и правилами", - отметил Сенцов.

Когда режиссер сравнивал людей в Украине и России, он подчеркнул, что во времена Евромайдана предполагал, что системе безнаказанности и беззакония Путина скоро придет крах. Однако уже находясь в России понял, что россияне равнодушны к тому, что творится у них в стране.

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