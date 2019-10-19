Политика Зеленский попал в ловушку: всплыла опасная подноготная «формулы Штайнмайера»

2019-10-19 10:30 225

 

Владимир Зеленский поддался давлению Германии и Франции и поддержал интуитивный отказ от капитуляции, выражающийся в очень оживленной дискуссии вокруг «формулы Штайнмайера»

По мнению корреспондента швейцарской газеты Le Temps Стефана Сиохана, президент Украины угодил в собственную ловушку.

Оценив ситуацию в Украине, состоявшиеся выборы и исследования общественного мнения, журналист пришел к выводу, что украинское общество выражает сильное стремление к миру и «свежему» началу. Но совсем не любой ценой, как это начал декларировать Зеленский.

«Многие отвергают такой выход из конфликта, что будет похож на военное, политическое и моральное поражение или, какую бы то ни было, победу России. В последние недели появилось движение под названием «Нет капитуляции!», которое затрагивает все общество — от либеральной интеллигенции до националистов», — отмечает Сиохан.

Он пишет, что Зеленский, поддавшись давлению западных партнеров, поддержал интуитивный отказ от капитуляции и фактически утвердил «формулу Штайнмайера» 1 октября. Но время для этого выбрал неподходящее: украинцы узнали обо всем… через российские СМИ, которые показали свое удовлетворение сделкой.

Отмечается, что все это еще больше усилило напряженность и породило подозрения граждан, что президент не защищает их интересы.

 «25% избирателей, которые не голосовали за Зеленского, рвут и мечут: президент готов провести выборы, в то время как Донецк и Луганск все еще находятся под контролем пророссийских наемников и непосредственно РФ. Дьявол кроется в деталях: каковы же тогда условия местных выборов, как и кто будет обеспечивать безопасность?» — охарактеризовала изданию мысли граждан Украины исследователь из института Chatham House Орыся Луцевич.

Со своей стороны журналист Le Temps подчеркивает, что в конце концов украинцы растерялись: некоторые поддерживают «формулу», другие абсолютно против, но, главное, большинство уже ничего в ней не понимают. При этом и Зеленский, и его Офис перед такими воплями негодования просто дают задний ход.

«Тем временем украинские политологи продолжают утверждать об опасности «совместного давления России и Запада на Зеленского, который многое вложил в свою риторику мира». И принятие им «формулы Штайнмайера» стало залогом его первой встречи с Владимиром Путиным во время саммита, который, по словам франко-германского министерского источника, все же может состояться в Париже предположительно 11 ноября», — подытоживает издание.

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