Политика Украина потребовала от России объяснений из-за "переписи" населения в ОРДЛО

2019-10-19 15:00 51

 

Собранная во время так называемой переписи населения временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей информация может быть использована для запугивания местных жителей, заявил советник постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Игорь Головченко.

Украина потребовала от России объяснений по поводу проведения оккупационными властями так называемой переписи населения на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям "ЛНР" и "ДНР".

Об этом советник постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Игорь Головченко заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 17 октября, сообщает "Укринформ".

"Мы обращаемся с требованием к российской делегации разъяснить цели так называемой переписи населения в оккупированных Россией частях Донбасса, о чем специальная мониторинговая миссия (СММ) информировала в своих последних ежедневных докладах", – сказал он.

По словам Головченко, собранная во время "переписи" информация может быть использована для запугивания местных жителей.

"Мы в очередной раз подчеркиваем российской стороне необходимость обеспечения полного и безопасного доступа СММ к оккупированным частям Донбасса, чтобы иметь возможность отчитываться о ситуации с безопасностью, а также мониторить и поддерживать уважение к правам человека и основным свободам", – подытожил он.

Оккупационные власти объявили о начале переписи в ОРДЛО 1 октября, она должна была продлиться 14 дней. Итоги планируют подвести ко второму кварталу 2020 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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