Украина В воскресенье Украину окутает туман

2019-10-20 13:00 174

 

В воскресенье ночью и утром в ряде областей ожидается туман, до 21 октября в большинстве районов западных, северных и центральных областей - чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: По данным синоптиков, 20 октября туман с видимостью 200-500 м прогнозируется в южных, центральных и восточных областях.

Температура днем будет достигать +22...+24 градусов, ночью - до +12 на юге, в остальных регионах до +6 ... +9.

Высокий уровень пожарной опасности 19-21 октября ожидается в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Одесской областей.

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