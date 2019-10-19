В воскресенье ночью и утром в ряде областей ожидается туман, до 21 октября в большинстве районов западных, северных и центральных областей - чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: По данным синоптиков, 20 октября туман с видимостью 200-500 м прогнозируется в южных, центральных и восточных областях.
Температура днем будет достигать +22...+24 градусов, ночью - до +12 на юге, в остальных регионах до +6 ... +9.
Высокий уровень пожарной опасности 19-21 октября ожидается в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Одесской областей.