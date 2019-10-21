Национальный хор имени Григория Веревки на концерте студии Квартал 95, основателем которой является президент Владимир Зеленский, исполнил пародийную песню "Горіла хата, палала" о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
В анонсе юмористического номера ведущий Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой "ярким событием". Квартал 95 посвятил этому событию песню в исполнении Евгения Кошевого и женской части хора Веревки.
Кошевой с хором спели на мотив известной народной песни: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала".
В композиции можно услышать фразы: "Хата горит в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, в вогонь соляру плескали".
"У пісні цій мораль проста – хата згоріла від стида", – закончил Кошевой под аплодисменты зрителей.