Политика видео Квартал 95 цинично высмеял сгоревшую хатынку экс-главы НБУ Гонтаревой

2019-10-21 10:16 231

Национальный хор имени Григория Веревки на концерте студии Квартал 95, основателем которой является президент Владимир Зеленский, исполнил пародийную песню "Горіла хата, палала" о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. 

В анонсе юмористического номера ведущий Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой "ярким событием". Квартал 95 посвятил этому событию песню в исполнении Евгения Кошевого и женской части хора Веревки.

Кошевой с хором спели на мотив известной народной песни: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала".

В композиции можно услышать фразы: "Хата горит в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, в вогонь соляру плескали".

"У пісні цій мораль проста – хата згоріла від стида", – закончил Кошевой под аплодисменты зрителей.

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