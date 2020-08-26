Коронавирус Актриса "Квартал 95" Елена Кравец инфицирована коронавирусом

2020-08-26 12:16 264

У актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил ее коллега Евгений Кошевой, передает "Интерфакс-Украина".

"За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на Covid-19, так что в ближайших эфирах ее не будет.

Печально, но таковы наши реалии - никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов - отрицательные", - отметил Кошевой.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире