Коронавирус Актриса "Квартал 95" Елена Кравец инфицирована коронавирусом

2020-08-26 12:16 264

У актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил ее коллега Евгений Кошевой, передает "Интерфакс-Украина".

"За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на Covid-19, так что в ближайших эфирах ее не будет.

Печально, но таковы наши реалии - никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов - отрицательные", - отметил Кошевой.

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