Политика документ Було весело! Сергей Сивохо стал советником в Совете нацбезопасности и обороны

2019-10-22 10:42 195

Актер и бывший тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом Сивохо сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фото удостоверения.

"Начинаю неделю на новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность. Планов огромное количество. Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку. Не подведу", - заявил Сивохо.

Напомним, Сивохо баллотировался по мажоритарке в народные депутаты от партии "Слуга народа" на округе № 49 в Донецкой области, однако не набрал достаточного количества голосов. Он является уроженцем Донецка, окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности "Менеджмент организаций" и металлургический факультет Донецкого национального технического университета. За 30 лет как ведущий, редактор и продюсер работал с ведущими отечественными телеканалами: "1+1", "Интер", "Украина", ICTV и еще с многими другими. Работал креативным продюсером ООО "Квартал 95", был творческим директором Украинской телерадиокомпании. Сергей Сивохо покинул проект "Лига смеха" в 2017 году из-за проблем со здоровьем.

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