Политика Стали известны новые условия МВФ - получить кредит будет непросто

2019-10-22 08:12 435

Новая программа расширенного финансирования МВФ предусматривает в качестве условий для Украины более глубокие структурные реформы в ключевых секторах. Об этом рассказала первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова в интервью Укринформу.

Среди основных условий - принятие бюджета на следующий год и продолжение борьбы с коррупцией.

"Есть несколько элементов, которые не были до конца выполнены в предыдущих программах, и они логично переходят в новую. Это касается, во-первых, вопроса бюджета - это всегда в фокусе внимания МВФ при любых программах и прогнозах макрофинансовой стабильности", - отметила представитель НБУ.

Однако, обязательными элементами являются продолжение судебной и антикоррупционной реформ, в том числе голосование закона о незаконном обогащении.

В центре внимания также реформа здравоохранения, "которая была начата, но не завершена", реформа образования, земельная реформа, приватизация государственных предприятий.

"Кроме того, мы говорим о реформировании налоговой и таможни, где уже начались изменения, но они пока не имеют комплексного характера. В конце концов, по банковскому сектору, в принципе, будет проходить продолжение имплементации международных стандартов регулирования и надзора и, по сути, добавился небанковский финансовый сектор", - отметила представитель НБУ.

По ее словам, МВФ "подписывает меморандум только тогда, когда имеет стопроцентную уверенность, что мы сделаем все задекларированное" и при этом обязательства Украины будет иметь положительный эффект на бюджет, на ВВП, дефицит бюджета, на текущий счет.

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