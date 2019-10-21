Украина "Браво!" - Коломойский отреагировал на номер Квартала 95 про дом Гонтаревой

2019-10-21 11:44 126

Близкий к президенту Зеленскому экс-губернатор Днепропетровской области и олигарх Игорь Коломойский признался, что ему понравился номер студии Квартал 95 о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

В комментарии проекту Радио Свобода Ньюзрум он сначала заявил, что не видел номер, но после вопросов издания пообещал посмотреть. В конце концов, он сказал: "Браво!" И добавил, что номер ему "очень понравился".

Он также добавил, что еще больше ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерича".

Оказалось, что Коломойский такие шутки не считает насмешкой над человеческим горем. "Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?", – напомнил он.

ВИДЕО: КВАРТАЛ 95 ВЫСМЕЯЛ СГОРЕВШИЙ ДОМ ГОНТАРЕВОЙ

На вопрос о том, понравится ли ему, если Квартал будет шутить о сожженных на Донбассе домах, Коломойский ответил: "Когда они будут шутить – будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте (поджога дома Валерии Гонтаревой). Манипуляциями только не занимайтесь".

Он также уверяет, что не заказывал данный номер ко дню рождения Гонтаревой. Накануне, 20 октября, она отпраздновала 55 лет.

"Я не знаю, когда день рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать по желанию. Во-вторых, я не принимал участия и не принимаю в создании контента Квартала 95, тем более в честь дня рождения Гонтаревой. Слишком много ей чести", – отметил он.

По словам Коломойского, с сентября прошлого года он не поддерживает связь с Кварталом и на политику их шуток не влияет.