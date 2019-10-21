Политика Гончарук отрицает ссоры Кабмина и Слуги народа

2019-10-21 16:30 165

 

Алексей Гончарук заявляет, что скандал между СН и Кабинетом министров "существует лишь в отдельных СМИ", а есть только "живые дискуссии".

Ссоры между Кабинетом министров и фракцией Слуга народа существуют лишь в отдельных СМИ, а в действительности взаимодействие происходит конструктивно. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в понедельник, 21 октября.

"По моему мнению, скандал существует лишь в отдельных СМИ, в голове отдельных "товарищей" в интернете. Никаких скандалов не было и быть не может. У нас очень конструктивные отношения и с руководством Верховной Рады и с руководством фракций, и с председателями комитетов со всеми. Единственное что, действительно, очень часто, в парламенте возникают дискуссии живые, иногда какие-то недоразумения относительно каких-то конкретных вопросов. Ничего общего со скандалами или общим каким-то напряжением нет", - сказал Гончарук.

Напомним, что ранее Гончарук провел закрытое заседание со "слугами народа". Премьер-министр собрал депутатов монобольшинства для разговора о принятии закона о ГТС.

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