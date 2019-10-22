Политика Генпрокурор Рябошапка уверяет, что Зеленский и Богдан на него не давят

2019-10-22 10:15 186

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка отрицает давление президента Зеленского и его офиса на работу его ведомства.

"Говорить о том, что на нас давит президент или офис президента, мне кажется, что это не совсем правильно. Тем более, мы видим, что органы пытаются работать безотносительно от политической принадлежности фигурантов или субъектов уголовных расследований и я не исключаю, что вскоре мы также сможем увидеть, что к ответственности привлекаются, в том числе и те, кто приближен к правящей политической силе", – сказал Рябошапка в эфире телеканала ICTV.

Он напомнил, что ГПУ проводит проверку в отношении одного из народных депутатов и в ближайшее время проинформирует о результатах этой проверки.

Ранее сообщалось, что в Слуге народа новый скандал из-за переписки нардепа. Депутат-мажоритарщик от Слуги народа прямо в сессионном зале Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой. Глава фракции Арахамия заговорил о санкциях к нардепу из-за его скандальной переписки.