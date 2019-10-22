Политика Рябошапка избавляется от дел Майдана - документы отдадут в СБУ, НАБУ и полицию

2019-10-22 12:10 114

Все еще не доведенные до конца дела о кровопролитии на Евромайдане 2013-2014 гг будут переданы для расследования Нацполицией, НАБУ и СБУ. 

"Управление спецрасследований все равно было расформировано", - заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире канала ICTV.

По его словам, дела будут переданы для расследования в НАБУ, Нацполицию и СБУ.

Рябошапка подчеркнул, что подразделение спецрасследований, которое занималось расследованием дел Майдана будет расформировано в связи с реформой органов прокуратуры, в соответствии с которой 20 ноября прокуратура теряет функцию следствия.

Напомним, ранее генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании в ГБУ нового департамента, который будет заниматься делами о преступлениях против участников Майдана.

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