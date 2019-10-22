Украина Минздрав Украины хочет отменить часть справок

2019-10-22 17:00 168

Справки об эпидемиологическом окружении, бумажки для бассейна и лишние отчеты для врачей могут отменить. В Минздраве заявили, что будут убирать справки и документы, которые тормозят работу здравоохранения – тем самым медицинскую документацию хотят приблизить к стандартам Европейского союза.

Бизнес на справках

Купить медицинскую справку в Киеве можно по цене билета в кино. Бизнес на продажах справок работает открыто. Объявления об оформлении любых справок спокойно висят в вагонах метро и на столбах. Некоторые обещают доставку на дом. Еще больше таких объявлений в интернете.

"Все справки оформляются легально, все по требованиям МОЗ. У нас есть лицензия на законную работу", – поясняют мне по телефону, указанному в объявлении. "Просто у нас нет очередей, как в государственных больницах", – добавляет девушка. Уточняя, узнаю, что еще я еще и не буду заходить к врачам. Без проверки здоровья за деньги можно "пройти" медкомиссию, которую требуют от владельцев оружия. Среди популярных: больничные, справки в бассейн, на марафон, справки в школу, медицинские книжки.

Благодаря таким справкам люди без осмотра врачей идут работать поварами в рестораны или школы, учителями, кондукторами и так далее.

В Минздраве хотят отменить медицинские справки, которые включают коррупционную составляющую. О каких именно документах идет речь, ведомство еще определяет.

"Мы планируем отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами", – сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Речь идет как о медицинских справках, так и отчетах, которые приходится заполнять медикам.

Еще в 2018 году в Украине пытались запустить электронную базу профосмотров. Минздрав анонсировал запуск базы и обещал, что с 2019 года она заработает во всех больницах страны. На сегодня портал медицинских осмотров "лежит".

От каких справок надо избавляться

Ольга Шенкаренко работает врачом 36 лет.

"Я до сих пор не понимаю, зачем нужны справки детям для посещения кружков по лепке, плетению, музыке, шахматам, иностранному языку, танцам… Нет никаких противопоказаний, кроме острых инфекционных заболеваний, для посещения кружков", – говорит медик.

Под записью Минздрава в соцсети о планах сократить количество справок украинцы больше всего упоминали справку об эпидокружении. Она свидетельствует о том, что ребенок не контактировал с инфекционными больными на протяжении 21 дня. Справку требуют детские стационары, лагеря, бассейны. А срок ее действия – всего три дня.

"Врач и родители не могут наверняка знать, с каким вирусом или бактериальной флорой контактировал ребенок на детской площадке, в торговом центре, в транспорте и так далее. Эти справки не имеют смысла и забирают много времени у родителей и врачей", – считает Ольга Шенкаренко.

То же самое касается справок в детские сады и школы, если ребенок отсутствовал больше трех дней. Или справки для посещения бассейна – в европейских странах ее не требуют, а регулярно делают пробы воды. По мнению врача Юрия Шеремета, существует две коррупционные справки: разрешение на оружие и на вождение транспорта. Хотя три года назад и был создан электронный реестр этих справок, ни одной записи туда не внесено. В итоге у нас ездят и стреляют психически нездоровые люди, алкоголики, и ответственности за это никто не несет.

Сократить количество бюрократических документов надо по максимуму, считает терапевт Александр Рыльцов.

"Я процитирую Маяковского: "Я бы волком выгрыз бюрократизм…". Как можно больше форм – сократить. В работе с пациентом все должно быть просто. Врач должен заниматься пациентами, а не бумажной работой", – прокомментировал врач.

Самим медикам приходится заполнять кучу отчетов сомнительной полезности – по ликвидаторам аварии на ЧАЭС, ветеранам и так далее. Это рудименты старой системы, считает врач Евгений Мешко. Как и форма 086-2 о профилактической работе с учениками по определению факторов риска алкогольных и наркотических проблем. По его словам, есть возможности вести электронные формы , но они не внедряются из-за устаревших приказов министерства.

Не так категорически настроен Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов.

"Минздрав должен заботиться о здоровье. А если в каких-то справках есть коррупционная составляющая – этим должны заниматься другие органы. Все справки по опасным состояниям, которые могут угрожать окружающим, должны остаться. Например, справка в бассейн или для вождения авто, в школы и детсады. Если говорить о больничных листах – это больше социальный вопрос. Если работодатель не оплачивает больничный – он его и не просит", – отмечает Сердюк.