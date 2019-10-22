Украина Синоптик назвала дату, когда в Украине будет резкое похолодание со снегом

2019-10-22 19:30 462

 

С 28 октября в Украине ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег. При этом в ближайшие дни погода не подарит украинцам осадков.

Об этом в Facebook 22 октября сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшее время в Украину придут два антициклона - Majla1 и Majla 2, которые принесут в страну сухую погоду.

По информации синоптика, антициклон Majla 2 определит сухую погоду в центре и на востоке Европы. В зону его деятельности Украина попадет 23 октября, поэтому в этот день по всей стране ожидается сухая погода с туманами.

Температура воздуха 23 октября в стране составит +16...+21 градуса.

"В Киеве среда будет с туманами, дожди маловероятны, температура воздуха +17+19 градусов", - написала она.

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