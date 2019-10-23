Политика Экс-нардепа и застройщика Микитася арестовали прямо в зале суда - залог 80 млн

2019-10-23 09:40 180

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для бывшего народного депутата и застройщика Максима Микитася. Ему избрали содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн гривен до 14 ноября и взяли под стражу сразу в зале суда.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) решила изменить меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитася, который подозревается в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии на 80 млн гривен. Ему избрали содержание под стражей до 14 ноября с альтернативой залога 80 млн гривен", – сообщает Центр противодействия коррупции

Прокурор САП Алексей Скибенко при рассмотрении жалобы на меру пресечения для Микитася заявил, что тот допускал возможность убить свидетеля и подозреваемого по делу против него.

Напомним, 4 октября ВАКС избрал меру пресечения для Максима Микитася в виде залога 5,5 млн гривен. Позже он внес залог и вышел на свободу, но уже с электронным браслетом. Как известно, 14 мая НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардии Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации Укрбуд Девелопмент. Их подозревали в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве. Ущерб от сделки оценивался в сумму более 81 млн гривен. По словам прокуроров, Микитась давал распоряжения гендиректору Укрбуда и его заместителю и непосредственно связывался с Аллеровым при организации этой схемы.

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