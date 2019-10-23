Политика Турция завершает военную операцию в Сирии - курды покинули район

2019-10-23 13:44 210

В Министерстве обороны Турции заявили, что в связи с завершением выведения курдских формирований из "безопасной зоны" в данный момент нет необходимости в еще одной военной операции в Сирии.

"На этом этапе нет необходимости начинать еще одну операцию за пределами нынешнего района операции", – говорится в заявлении министерства.

Напомним, военная наступательная операция Турции в Сирии началась 9 октября и уже фактически прекращена. Турция назвала операцию "Источник мира". 17 октября США и Турция договорились о временном прекращении огня на севере Сирии. Приостановка продлится 120 часов, что позволит курдским Отрядам народной самообороны покинуть район проведения операции, после чего Анкара завершит ее.

Власти Турции заявили, что не будут продлевать режим прекращения огня в рамках военной операции Источник мира на севере Сирии.