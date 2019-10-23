Политика Турция завершает военную операцию в Сирии - курды покинули район

2019-10-23 13:44 210

В Министерстве обороны Турции заявили, что в связи с завершением выведения курдских формирований из "безопасной зоны" в данный момент нет необходимости в еще одной военной операции в Сирии.

"На этом этапе нет необходимости начинать еще одну операцию за пределами нынешнего района операции", – говорится в заявлении министерства.

Напомним, военная наступательная операция Турции в Сирии началась 9 октября и уже фактически прекращена. Турция назвала операцию "Источник мира". 17 октября США и Турция договорились о временном прекращении огня на севере Сирии. Приостановка продлится 120 часов, что позволит курдским Отрядам народной самообороны покинуть район проведения операции, после чего Анкара завершит ее.

Власти Турции заявили, что не будут продлевать режим прекращения огня в рамках военной операции Источник мира на севере Сирии.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Политика"

В НАТО хотят расширить военную помощь Украине

2019-10-23 17:00 66

Зеленский: "Слуги народа" должны пройти полиграф

2019-10-23 16:30 111

У Трампа заявили о продуманной клевете по поводу требований к Зеленскому

2019-10-23 15:46 132

Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с тем самым Штайнмайером

2019-10-23 14:45 231
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В НАТО хотят расширить военную помощь Украине 2019-10-23 17:00 66
Зеленский: "Слуги народа" должны пройти полиграф 2019-10-23 16:30 111
У Трампа заявили о продуманной клевете по поводу требований к Зеленскому 2019-10-23 15:46 132
Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с тем самым Штайнмайером 2019-10-23 14:45 231

Лента

17:30 Хуже, чем в Пекине: уровень загрязнения воздуха в Киеве зашкаливает
17:00 В НАТО хотят расширить военную помощь Украине
16:30 Зеленский: "Слуги народа" должны пройти полиграф
15:46 У Трампа заявили о продуманной клевете по поводу требований к Зеленскому
15:14 Стратегические бомбардировщики США 12 часов кружили над Черным морем
14:45 Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с тем самым Штайнмайером
фото 14:13 В Коцюбинском Киевской области выкрали 3-месячного ребенка - введен план "Перехват"
13:44 Турция завершает военную операцию в Сирии - курды покинули район
13:12 Бацька готовит ответ на размещение в Литве военного контингента США у границ Беларуси
фото 12:52 Що подивитись у Національній опері України у листопаді