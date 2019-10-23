Политика До конца года Северная Македония станет членом НАТО - В США одобрили проект

2019-10-24 09:14 141

Сенат США проголосовал за предоставление Северной Македонии членства в НАТО. По данным Defense News за такое решение отдали свои голоса 30 политиков, а против выступили всего двое.

"Россияне ненавидят подобные вещи, они ненавидят увеличение размера НАТО, но мы хотим поощрять европейцев", - сказал председатель комитета Сената по международным отношениям Джим Риш.

Северная Македония при поддержке США хочет стать 30-м членом НАТО до конца года. Россия, как водится, выступает категорически против этих планов.

После того, как страна официально сменила свое название с "Македонии" на Северную Македонию в феврале, страны-члены НАТО подписали с ней соглашение, которое открывает путь для членства в альянсе. В 2008 году Греция заблокировала предоставление соседней стране членства в НАТО, заявив, что использование названия "Македонии" подразумевает территориальные претензии к одноименной северной греческой провинции и узурпации древнегреческого наследия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 4 октября на Парламентской ассамблее НАТО в Лондоне, что "дверь НАТО остается открытой". Когда в тот же день премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев принял у себя госсекретаря США Майка Помпео, он заявил о намерении увеличить оборонный бюджет страны до 2% ВВП к 2024 году, если не раньше. НАТО поставило перед своими членами цель выделять 2 процента своего ВВП на оборону.

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