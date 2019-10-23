Политика документ Претендующий на кресло главы КГГА Ткаченко использует незаконный особняк на Трухановом острова

2019-10-23 11:14 63

Нардеп из президентской монокоалиционной партии "Слуга народа" и экс-гендиректор телеканала "1+1"Александр Ткаченко, не задекларировал жилой дом на территории Труханового острова в Киеве. Об этом сообщает Bihus.info.

Ткаченко передали в аренду 4 Га земли на острове, но на том месте должен был быть водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украино". Однако там построены один основной дом, два небольших дома, обустроенный двор с озером.

Вся территория окружена забором с автоматическими воротами, возле которых дежурит охранник и не позволяет пройти к воде, потому что это "частная территория".

При этом легально строить жилые дома на территории Труханового острова нельзя, потому что это земля лесохозяйственного назначения, которая относится к прибрежной защитной полосе и входит в охранную зону.

По данным издания, Ткаченко использует дом уже более года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что народный депутат Александр Ткаченко рассматривается как кандидат на пост главы Киевской городской государственной администрации.

Сам Ткаченко подал свою декларацию, где указал, что претендует на должность главы КГГА. Перед тем Виталий Кличко подал в суд на Алексея Гончарука и Андрея Богдана из-за решения уволить его с должности главы КГГА.

 

 

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