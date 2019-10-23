Экономика Гончарук озвучил новый прогноз курса доллара на 2020 год

2019-10-23 21:00 174

 

Об этом на брифинге рассказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, средний курс гривны к доллару в 2020 году будет составлять 27 гривен за один доллар при консервативном сценарии.

Также Гончарук заявил, что такой прогноз Министерства экономики будет заложен в проект государственного бюджета на следующий год.

Премьер-министр подчеркнул, что прогноз курса улучшен по сравнению с предыдущим (ранее курс гривны к доллару на 2020 год прогнозировался как 28,2 грн/доллар).

Помимо того, в оптимистическом сценарии (в случае роста экономики) Министерство экономики закладывает курс 24,8 грн за один доллар.

Напомним, что в середине сентября 2019 года в проекте государственного бюджета на 2020 года курс гривны по отношению к американскому доллару прогнозировался как 28,2/1.

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.
В августе-сентября 2019 года в Украине произошло заметное укрепление национальной валюты по отношению к доллару и евро.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Лишний выходной: стало известно о неожиданном подарке украинцам на Новый год

2019-10-23 21:30 267

Гончарук прокомментировал планы по децентрализации: подробности

2019-10-23 18:30 210

Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара: заявление Минэкономики

2019-10-22 21:00 723

Шахтер — Динамо Загреб. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

2019-10-22 19:00 408

Еще новости в разделе "Экономика"

Гончарук озвучил новый прогноз курса доллара на 2020 год

2019-10-23 21:00 174

Курс валют в Украине: Сегодня доллар и евро подешевели на несколько копеек

2019-10-23 12:15 246

Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара: заявление Минэкономики

2019-10-22 21:00 723

Гривна прогнется под доллар, удара не избежать: эксперты дали неутешительный прогноз

2019-10-20 13:30 19968
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Гончарук озвучил новый прогноз курса доллара на 2020 год 2019-10-23 21:00 174
Курс валют в Украине: Сегодня доллар и евро подешевели на несколько копеек 2019-10-23 12:15 246
Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара: заявление Минэкономики 2019-10-22 21:00 723
Гривна прогнется под доллар, удара не избежать: эксперты дали неутешительный прогноз 2019-10-20 13:30 19968

Лента

21:30 Лишний выходной: стало известно о неожиданном подарке украинцам на Новый год
21:00 Гончарук озвучил новый прогноз курса доллара на 2020 год
20:30 Владимир Зеленский дал обещание по Донбассу
видео 20:00 Тест на ложь: Арахамия и Дубинский проходят проверку на полиграфе: онлайн-трансляция
19:30 В Минсоцполитики упростили правила получения субсидии: появилось детальное объяснение
19:00 Названа дата начала отопительного сезона в Киеве
18:30 Гончарук прокомментировал планы по децентрализации: подробности
18:00 Стало известно, когда НАБУ сможет прослушивать подозреваемых
17:30 Хуже, чем в Пекине: уровень загрязнения воздуха в Киеве зашкаливает
17:00 В НАТО хотят расширить военную помощь Украине