Экономика Гончарук озвучил новый прогноз курса доллара на 2020 год

2019-10-23 21:00 174

Об этом на брифинге рассказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, средний курс гривны к доллару в 2020 году будет составлять 27 гривен за один доллар при консервативном сценарии.

Также Гончарук заявил, что такой прогноз Министерства экономики будет заложен в проект государственного бюджета на следующий год.

Премьер-министр подчеркнул, что прогноз курса улучшен по сравнению с предыдущим (ранее курс гривны к доллару на 2020 год прогнозировался как 28,2 грн/доллар).

Помимо того, в оптимистическом сценарии (в случае роста экономики) Министерство экономики закладывает курс 24,8 грн за один доллар.

Напомним, что в середине сентября 2019 года в проекте государственного бюджета на 2020 года курс гривны по отношению к американскому доллару прогнозировался как 28,2/1.

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

В августе-сентября 2019 года в Украине произошло заметное укрепление национальной валюты по отношению к доллару и евро.