Украина Лишний выходной: стало известно о неожиданном подарке украинцам на Новый год

2019-10-23 21:30 264

 

На Новый год украинцы смогут отдохнуть четыре дня подряд.

Об этом сообщили на брифинге по итогам заседания правительства в среду, 23 октября.

Так, правительство перенесло рабочий день с понедельника, 6 января 2020 года на субботу, 11 января. В связи с этим в январе следующего года у украинцев будет 4 выходных подряд.

"6 число мы решили сделать выходным днем ... и перенесли рабочий день на 11 января", - отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В частности, в январе на рождественские праздники украинцы будут отдыхать 4 дня подряд: 4, 5 (суббота и воскресенье), 6 и 7 числа (Рождество).

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