Украина В Польше собрались принимать на работу врачей из Украины

2019-10-24 19:30 177

Правительство Польши намерено облегчить трудоустройство врачей из-за пределов Евросоюза и подготовило для этого изменения в законодательстве. Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Согласно проекту Минздрава Польши, предполагается выдача разрешения на практику врача в конкретной польской больнице и экзамен, дающий право на предоставление услуг врача в Польше. Новые правила позволят нанимать медиков за пределами Евросоюза, например в Украине. И они позволят обойти - или по крайней мере отложить - нострификационную процедуру, что облегчает работу в других государствах ЕС (процедуру признания иностранных документов об образовании).

"Если мы этого не сделаем, это сделают другие страны нашего региона, где медицинские учреждения имеют гораздо более высокие бюджеты", - убеждает Ярослав Федоровский, президент Польской федерации больниц.

Однако к изменениям с опаской относятся польские врачи, которые видят в них введение двойных стандартов. Минздрав в пояснительной записке не скрывает, что это способ залатать кадровые дыры там, где есть угроза прекращения деятельности больниц из-за отсутствия врачей-специалистов. Упрощенный режим позволяет работать только в Польше, поэтому может способствовать тому, чтобы врачи оставались в стране и не ехали в другие государства ЕС.