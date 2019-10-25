Политика НАБУ открывает новое дело против мэра Киева - Кличко подозревают в госизмене

2019-10-25 18:30 138

Антикорсуд обязал НАБУ открыть дело по факту возможной госизмены мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями. 

Ранее в суд поступила жалоба на НАБУ относительно бездействия по началу расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по статьям о злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364) , получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 368), хищение госсредств (ч. 3 ст. 191 ), государственная измена (ч. 1 ст. 111) и других преступлений Уголовного кодекса.

К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.

Напомним, ранее НАБУ обязали открыть дело на Кличко по факту злоупотреблений и хищения госсредств при реконструкции Шулявского моста.

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