Политика Разумков в Страсбурге публично поставил под сомнение авторитет Совета Европы

2019-10-25 13:12 117

Как заявил спикер Рады Дмитрий Разумков во время выступления на Европейской конференции председателей парламентов государств-членов Совета Европы в Страсбурге, ценностные ориентиры Совета Европы оказались под сомнением из-за двойных стандартов организации.

Полный текст выступления в пятницу, 25 октября, обнародовала пресс-служба Верховной Рады.

"Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов Совета Европы из-за отмены права накладывать действенные санкции на государства-члены, которые нарушают свои обязательства, проводят системную и целенаправленную политику пренебрежения правами человека. Двойные стандарты, к сожалению, иногда становятся частью повседневного процесса принятия решений в Совете Европы, что ставит под сомнение ценностные ориентиры этой организации", - подчеркнул Разумков.

По его словам, Украина обеспокоена тем, что Организация слабо реагирует на постоянные тенденции нарушения прав человека в отдельных странах, в частности в России. Хотя именно защита прав человека вместе с доступом к правосудию Европейского суда по правам человека было главным аргументом в пользу возвращения российской делегации.

"Наша страна, совместно с другими государствами, не готова мириться с попытками дискредитации авторитета Совета Европы", - подчеркнул спикер ВРУ.

При этом он подчеркнул, что решение украинской делегации об отказе от участия в сессии ПАСЕ вполне мотивированным, поскольку возврат делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы состоялось без выполнения одной из семи резолюций Организации относительно продолжающейся вооруженной агрессии против Украины.

"Это решение является реакцией на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях. Более того, ситуация с полномочиями украинской делегации создала опасный прецедент, последствия которого пока трудно спрогнозировать", - добавил председатель ВРУ.

 

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