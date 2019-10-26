Сколько украинцев оставят без субсидий на коммуналку: озвучен прогноз

Уже сейчас известно, что на 2020 год на выплату субсидий в проекте госбюджета заложено почти на 7,5 миллиардов гривен меньше, чем в 2019 году.
Урезать число получателей намерены путем проведения верификации субсидий. Как ожидается, отпасть могут около миллиона украинцев.
Впрочем, не исключено, что все может быть и хуже.
В частности, координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко считает, что прогнозировать уменьшение количества получателей субсидий – дело безнадежное.
"Насколько их станет меньше – спрогнозировать очень сложно", - сказала она "Апострофу".
Согласен с ней и эксперт по вопросам ЖКХ Сергей Дяченко. "Насколько их число сократится – я думаю, вам это никто не скажет".
Как известно, в прошлый отопительный сезон субсидии получали 4 миллионов украинских семей.