Украина Сколько украинцев оставят без субсидий на коммуналку: озвучен прогноз

2019-10-26 13:30 126

Уже сейчас известно, что на 2020 год на выплату субсидий в проекте госбюджета заложено почти на 7,5 миллиардов гривен меньше, чем в 2019 году.

Урезать число получателей намерены путем проведения верификации субсидий. Как ожидается, отпасть могут около миллиона украинцев.

Впрочем, не исключено, что все может быть и хуже.

В частности, координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко считает, что прогнозировать уменьшение количества получателей субсидий – дело безнадежное.

"Насколько их станет меньше – спрогнозировать очень сложно", - сказала она "Апострофу".

Согласен с ней и эксперт по вопросам ЖКХ Сергей Дяченко. "Насколько их число сократится – я думаю, вам это никто не скажет".

Как известно, в прошлый отопительный сезон субсидии получали 4 миллионов украинских семей.