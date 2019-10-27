Украина Кабмин поднял цены на коммунальные для получателей субсидий

2019-10-27 13:30 78

 

Правительство приняло решение повысить цены на коммуналку для тех семей, которые получают субсидии

Власти Украины ввели повышение тарифов на коммунальные услуги для семей у которых уже есть субсидия.

Отныне коммунальные услуги для таких категорий будут повышены на 5%, информирует newformat.

Соответствующий указ №878 был постановлен Кабмином Украины. Из постановления следует, что с мая 2020 года при получении семьей субсидии, с ее общего среднемесячного дохода государство будет взимать 20%. На данный момент взимается сумма в размере 15%.

В документе сказано, что новые изменения на получение субсидий от государства будут внесены в постановление №1156 от 27 июля 1998 года.

Напоминаем, что 20 октября 2019 года Кабмин принял решение внести изменения в постановления, которые делают более простым процесс назначения субсидий некоторым категориям людей. Также в украинском правительстве пришли к решению, что цены на коммунальные не будут понижаться.   

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