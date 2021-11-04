Политика Украинский актер из "черного списка" Минкульта Томусяк заявил об ужасной ошибке: "Под угрозой моя карьера и репутация"

2021-11-04 20:00

 

Украинский актер театра и кино Валентин Томусяк, известный по фильму «Дом, милый дом» и сериалам "Крепостная" и "Бессмертник", попал в "черный список" СБУ и Минкульта, как человек, угрожающий национальной безопасности нашей страны.

То, что его имя оказалось в этом списке, стало для 38-летнего Томусяка ударом (перечень неугодных лиц был опубликован на сайте Минкульта).

Актер предполагает, что попал в персоны нон-грата из-за российской кинокартины "Солнцепек" (антиукраинский фильм, описывающий события на Донбассе). Об этом Томусяк сообщил в соцсети Фейсбук.

Он утверждает, что не снимался в этом фильме и вообще никакого отношения к нему не имеет.

"Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, а еще мое эмоциональное состояние", - говорится в заявлении Томусяка.

Пока актер ждет официальных извинений от СБУ, Минкульта, Госкино и исключения из этого списка, его жена Екатерина Тышкевич сообщила, что имя мужа случайно указали на одном из сайтов о мире кино. Она предположила, что информацию никто не перепроверял, а просто скопировали имена, добавив в "черный список".

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