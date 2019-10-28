Украина Украинцев косит опасная болезнь: попадают в больницы целыми семьями

2019-10-28 21:30 33

На Харьковщине в поселке Константиновка девять человек заболели вирусным гепатитом А

Все заболевшие госпитализированы в учреждения здравоохранения области и получают соответствующее лечение, передает Politeka со ссылкой на информацию Харьковского лабораторного центра.

При опросе заболевших установлено, что семеро из них находятся в родственных отношениях и контактировали в домашних условиях, при этом источник инфекции и возможные факторы передачи не установлены.

Специалисты не исключают, что в ближайшее время возможны новые случаи заболевания в поселке, поскольку инкубационный период в осеннее-зимний период этого заболевания составляет 35 суток. Они также опасаются того, что вирусная инфекция может перекинуться и на соседние села.

Сейчас в Константиновке специалистами Краснокутского межрайонного филиала лабцентра совместно с учреждениями здравоохранения проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

По словам сотрудников медиков оновными мерами неспецифической профилактики является соблюдение санитарно-гигиенического, дезинфекционного режима, правил личной гигиены, безопасности и гарантированное качество пищевых продуктов и питьевой воды.

Пока источник инфекции не установлен, они советуют использовать только кипяченую воду или покупать бутылированную.

Гепатит А (или болезнь «немытых рук») — также называется болезнью Боткина — острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом, который хорошо передается через пищу и воду. Ежегодно этим вирусом инфицируются около десяти миллионов человек.