Украина ГБР завело уголовное дело по факту возможной причастности полиции к угону красной Мазды

2019-10-30 08:39 9

Следователи центрального аппарата Госбюро расследований начали досудебное расследование относительно возможного похищения (или заказом) сотрудниками полиции Харькова автомобиля марки Mazda. Об этом сообщается на сайте ГБР.

Уголовное производство зарегистрировано по информации сюжета на одном из телеканалов. Отмечается, что автомобилем, похищенным полгода назад у киевлянина длительное время пользовались двое братьев, которые являются действующими сотрудниками полиции Харькова.

В настоящее время следователи Госбюро расследований принимаются меры по установлению местонахождения автомобиля и основания его возможного противоправного использования правоохранителями.

Кроме того, следователи ГБР дадут оценку действиям правоохранителей, которые расследовали факт угона автомобиля потерпевшего.

Дело квалифицировали как превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, еще летом у киевлянина Максима Шкварко угнали автомобиль. Мужчина вышел на балкон покурить и не обнаружил на месте парковки свой автомобиль. Прибывшие на вызов полицейские приняли заявление о похищении и заявили, что шансы найти авто достаточно большие. Однако при этом потерпевший решил взяться за поиски самостоятельно, машина нашлась в Харькове, на ней катались местные полицейские. Причем последние отказались решить вопрос мирно, вернуть хозяину ключи и забыть о произошедшем.