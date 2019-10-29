Украина «Евробляхи» будут растаможивать по новой формуле

2019-10-29 16:30 210

В Украине могут принять законопроект, по которому все налоги за растаможку «евроблях» в целом будут составлять 35% от стоимости авто.

Об этом сообщили представители «евробляхеров» с ссылкой на обсуждение во время круглого стола в Министерстве инфраструктуры.

В обращении отмечается, что есть все шансы, что автомобили на еврономерах позволят растаможить по нынешней формуле, но без учета коэффициента возраста транспорта, что серьезно снизит размер налогов.

По словам «евробляхеров», с учетом НДС и пошлины общая сумма платежей в бюджет составит приблизительно 35%. Вместе с тем у Минфина есть некоторые вопросы к такой формуле, ведь пока не понятно, будет ли получать госбюджет нужные поступления от автоиндустрии.

Тем не менее, «евробляхеры» убеждены, что есть все шансы на принятие именно упомянутого коэффициента. Если его утвердят, то авто за тысячу евро можно будет растаможить всего за 350 евро.

Более того, адвокат «евробляхеров» отметил, что окончательно не определено, кто сможет растаможить авто по таким тарифам. Так, в ГФС настаивают, чтобы действие законопроекта распространялось на машины ввезенные до 25 ноября 2018 года. При этом «евробляхеры» настаивают, что нужно разрешить растаможивать авто по таким ставкам и тем, кто ввезет транспорт вплоть до вступления в силу нового закона, который сейчас готовят.

Как следствие обсуждения, на днях, якобы, должна появиться предварительная версия законопроекту, с которым уже смогут ознакомиться граждане. Уже в нем можно будет увидеть финальную формулу для перерегистрации.

«Евробляхеры» говорят, что он сначала предполагает прежде решение проблемах ввезенных с нарушениями авто, а уже потом вопроса высоких налогов на растаможка машин в Украине в целом.