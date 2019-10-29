Политика "Есть политика и есть реальность", - Аваков вступился за добровольцев в Золотом

2019-10-30 08:12 174

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ветераны АТО в Золотом Луганской обл., где проходит разведение сил, находятся там законно и сдали оружие. 

"Да, активисты там находятся, но ничего не нарушают. Мы говорили с ним сегодня утром, и спрашивали есть ли конфликт в Золотом. Они рассказали, что вчера вечером стреляли. Мы думаем, что заходило ДРГ, но эту информацию еще надо проверять. И было несколько пулеметных или автоматных очередей", - сказал он, передает пресс-служба МВД.

По его словам, они сдали оружие, выполнив закон.

"Я разделяю политику и реальное положение вещей. Есть порядок вещей – территорию КПВВ "Золотое" объявлено желтой зоной, там не могут находиться люди с оружием, есть патриоты, которые выполнили требования и вывезли из этой зоны оружие. 10 тысяч человек может прийти куда угодно, и в Золотое, и в Мариуполь, и Киев, если у нас у всех цель одна – единая, свободная Украина. Конечно, мы опасаемся провокаций. Ведь в современном мире провокации – один из основных методов ведения политических дел", - добавил Арсен Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что подразделение спецназначения "Азов" находится на своей базе под Мариуполем, тогда как за действия политической партии "Национальный корпус" несут ответственность ее руководители.

"Есть военное подразделение специального назначения "Азов", которое сейчас находится на ротации в Урзуфе. А есть политическая партия "Национальный корпус", которая не имеет отношения к военному подразделению. Я не поддерживаю хаос, я поддержу логику", - сказал Арсен Аваков.

Как сообщалось, сегодня в Золотом стартовал процесс разведения сил и средств. Следующим станет Петровское

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