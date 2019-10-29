Украина Гончарук объяснил суть изменений в законодательстве для ФЛП

2019-10-29 21:30 114

 

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, сообщил о том, что намеренно распространяется ложная информация об уничтожении физических лиц - предпринимателей (ФЛП) в связи с внесением изменений в законодательство.

Об этом глава правительства сообщил в эфире программы «Свобода слова».

Гончарук уверяет, что никто не будет преследовать ФЛП.

«Иногда в публичной плоскости отдельные компании для того, чтобы защитить свои частные интересы плодят фейки. Например, я абсолютно не согласен с тем, что якобы кто-то уничтожает ФЛП. Эта истерия специально насаждается отдельными игроками и постоянно поднимается в публичной плоскости для того, чтобы ввести людей в заблуждение. Государство не будет преследовать маленьких. Оно не создает каких-либо сверхтяжелых условий для деятельности ФЛП», - сообщил Гончарук.

По его словам, изменения в законодательство призваны изменить бизнес-модель для крупных предприятий, которые изображают из себя физических лиц - предпринимателей.

«Наша цель состоит в том, чтобы крупные и средние компании прекратили изображать из себя стайки ФЛП. Для того чтобы, если есть какая-то большая компания с большими оборотами на десятки миллионов, но просто не честно оформляет своих работников на работу. Вместо этого оформляет с ними контракт как с частными предпринимателями. Такое отношение мы хотим прекратить», - подчеркнул Гончарук.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты и дают возможность получить кэшбек с покупки в случае несоответствия чека.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

"Показуха меня не впечатлила", - премьер-министр сделал резкое заявление о работе таможни

2019-10-28 12:10 345

Премьер Гончарук сделал заявление по субсидиям - что изменится в нынешнем отопительном сезоне

2019-10-28 08:14 456

Двойное гражданство для украинцев: у Гончарука сделали громкое заявление

2019-10-27 15:00 2901

В Кабмине признали, что воздух в больших городах опасен, но дышать можно

2019-10-24 11:43 609

Еще новости в разделе "Украина"

Гончарук объяснил суть изменений в законодательстве для ФЛП

2019-10-29 21:30 114

Дифтерия: в Украине зафиксировано 20 случаев заболевания

2019-10-29 21:00 135

Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресел

2019-10-29 20:30 219

В Киеве с 30 октября по утрам будут закрывать станцию метро

2019-10-29 20:00 177
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Гончарук объяснил суть изменений в законодательстве для ФЛП 2019-10-29 21:30 114
Дифтерия: в Украине зафиксировано 20 случаев заболевания 2019-10-29 21:00 135
Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресел 2019-10-29 20:30 219
В Киеве с 30 октября по утрам будут закрывать станцию метро 2019-10-29 20:00 177

Лента

22:00 В МИД сделали интересное заявление о встрече «Нормадской четверки»
21:30 Гончарук объяснил суть изменений в законодательстве для ФЛП
21:17 26 и 27 ноября в Национальной оперетте состоится всемирно известный бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше»
21:00 Дифтерия: в Украине зафиксировано 20 случаев заболевания
20:30 Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресел
20:05 Рэкет и «зачистка» мирных жителей на Донбассе: стало известно, чем занимался Денис Янтарь, поспоривший с Зеленским в Золотом
20:00 В Киеве с 30 октября по утрам будут закрывать станцию метро
19:30 Аваков: Не верю, что мира с Россией можно добиться переговорами
19:00 Алиев рассказал, почему стал реже общаться с Милевским
18:30 Зеленский придумал, где взять деньги на восстановление разрушенного войной Донбасса