Украина Гончарук объяснил суть изменений в законодательстве для ФЛП

2019-10-29 21:30 114

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, сообщил о том, что намеренно распространяется ложная информация об уничтожении физических лиц - предпринимателей (ФЛП) в связи с внесением изменений в законодательство.

Об этом глава правительства сообщил в эфире программы «Свобода слова».

Гончарук уверяет, что никто не будет преследовать ФЛП.

«Иногда в публичной плоскости отдельные компании для того, чтобы защитить свои частные интересы плодят фейки. Например, я абсолютно не согласен с тем, что якобы кто-то уничтожает ФЛП. Эта истерия специально насаждается отдельными игроками и постоянно поднимается в публичной плоскости для того, чтобы ввести людей в заблуждение. Государство не будет преследовать маленьких. Оно не создает каких-либо сверхтяжелых условий для деятельности ФЛП», - сообщил Гончарук.

По его словам, изменения в законодательство призваны изменить бизнес-модель для крупных предприятий, которые изображают из себя физических лиц - предпринимателей.

«Наша цель состоит в том, чтобы крупные и средние компании прекратили изображать из себя стайки ФЛП. Для того чтобы, если есть какая-то большая компания с большими оборотами на десятки миллионов, но просто не честно оформляет своих работников на работу. Вместо этого оформляет с ними контракт как с частными предпринимателями. Такое отношение мы хотим прекратить», - подчеркнул Гончарук.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты и дают возможность получить кэшбек с покупки в случае несоответствия чека.