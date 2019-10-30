Мир Кина не будет: HBO отказалась снимать приквел культовой саги Игра престолов

2019-10-30 15:46 27

Для поклонников мегапопулярной саги Игра престолов есть плохая новость. Как оказалось, телекомпания HBO отказалась от съемок приквела к популярному сериалу.

Как сообщает глянец Variety со ссылкой на источники, члены съемочной группы и актеры, задействованные в съемках пилотной серии запланированного ранее проекта, недавно были уведомлены о том, что канал отказался от идеи создания приквела к киносаге. Причина такого решения неизвестна. Как уточняет Variety, в пресс-службе HBO отказались от комментариев по данному вопросу.

ВИДЕО: ТОП САМЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ БАТАЛИЙ В ИГРЕ ПРЕСТОЛОВ

Ранее телекомпания подтвердила слухи о том, что готовится к созданию приквела к популярному сериалу и даже опубликовала список актеров, которые будут в нем задействованы. В их числе были Джош Уайтхаус, Наоми Уоттс, Наоми Аки, Дениз Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Тоби Регбо и другие.

Режиссером пилотной серии, которая, якобы даже была снята летом этого года, выступила британка С. Дж. Кларксон. В приквеле речь должна была пойти о событиях, "на тысячи лет предшествующих" сюжету "Игры престолов".