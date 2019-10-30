Мир Кина не будет: HBO отказалась снимать приквел культовой саги Игра престолов

2019-10-30 15:46 27

Для поклонников мегапопулярной саги Игра престолов есть плохая новость.  Как оказалось, телекомпания HBO отказалась от съемок приквела к популярному сериалу.

Как сообщает глянец Variety со ссылкой на источники, члены съемочной группы и актеры, задействованные в съемках пилотной серии запланированного ранее проекта, недавно были уведомлены о том, что канал отказался от идеи создания приквела к киносаге. Причина такого решения неизвестна. Как уточняет Variety, в пресс-службе HBO отказались от комментариев по данному вопросу.

ВИДЕО:  ТОП САМЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ БАТАЛИЙ В ИГРЕ ПРЕСТОЛОВ

Ранее телекомпания подтвердила слухи о том, что готовится к созданию приквела к популярному сериалу и даже опубликовала список актеров, которые будут в нем задействованы. В их числе были Джош Уайтхаус, Наоми Уоттс, Наоми Аки, Дениз Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Тоби Регбо и другие.

Режиссером пилотной серии, которая, якобы даже была снята летом этого года, выступила британка С. Дж. Кларксон. В приквеле речь должна была пойти о событиях, "на тысячи лет предшествующих" сюжету "Игры престолов".

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Обнародованы свадебные фото Софи Тернер - Сансы Старк из Игры престолов

2019-07-05 20:33 3627

видео Рейтинг самых зрелищных баталий в культовом сериале Игра престолов

2019-06-07 18:29 4059

Жертва Игры престолов: Кит Харингтон лечится от тяжелого стресса, агрессии и алкоголизма

2019-05-30 12:15 3291

фото Реакция актеров "Игры престолов" на судьбу их персонажей в финале культового сериала

2019-05-28 11:13 2820

Еще новости в разделе "Мир"

Кина не будет: HBO отказалась снимать приквел культовой саги Игра престолов

2019-10-30 15:46 27

Белоруссия срочно ищет альтернативу дорогой и некачественной российской нефти

2019-10-30 09:14 249

Великобритания получила новую отсрочку Brexit - ЕС дал три месяца

2019-10-29 09:12 342

I`ll be back. На сайте президента Грузии появилось фото Саакашвили

2019-10-28 19:30 525
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Кина не будет: HBO отказалась снимать приквел культовой саги Игра престолов 2019-10-30 15:46 27
Белоруссия срочно ищет альтернативу дорогой и некачественной российской нефти 2019-10-30 09:14 249
Великобритания получила новую отсрочку Brexit - ЕС дал три месяца 2019-10-29 09:12 342
I`ll be back. На сайте президента Грузии появилось фото Саакашвили 2019-10-28 19:30 525

Лента

15:46 Кина не будет: HBO отказалась снимать приквел культовой саги Игра престолов
15:13 Элина Свитолина упорно переиграла опытную соперницу Симону Халеп
14:45 Удар ниже пояса: Венгрия наложила вето на решение НАТО по Украине
14:12 Гепатит А захватывает Украину - Одесской области заболели четверо детей
видео 13:44 Первая потасовка Верховной Раде нового созыва - Скорик против Тищенко
13:11 Динамо против Шахтера: Сегодня принципиальный поединок 1/8 финала Кубка Украины
фото 12:43 Нардеп из Слуги народа заказал элитную проститутку прямо во время голосования
видео 12:10 Реальная реинтеграция Зеленского - президент раскрыл свои планы по Донбассу и Крыму
фото 11:42 В НБУ отреагировали на арест своего сотрудника за вымогательство 50 тыс долларов
11:16 Из-за нарушения договоренностей Израиль закрыл посольство в Киеве