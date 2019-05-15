фото-видео видео Составлен рейтинг самых зрелищных баталий в культовом сериале Игра престолов

2019-05-17 21:34 447

Volture опубликовал рейтинг самых эпичных сражений в фэнтезийном сериале Игра престолов. Лидирующее место в нем заняло нападение на Королевскую гавань в предпоследнем эпизоде саги. В пятом эпизоде восьмого сезона показаны поглощенная яростью и паранойей Дейенерис Таргариен, которая сжигает город до тла, а также обезумевшие от гнева ее воины, которые уничтожают всех и вся на своем пути. Сцена была снята днем, за счет чего эффект оказался еще более ошеломляющим - зрители могли лицезреть все детали ужасающей бойни.

На втором месте оказалась битва бастардов, главными героями которой оказались Джон Сноу и Рамси Болтон. Сражение было показано в девятом эпизоде шестого сезона. Особенно впечатляюще выглядят, по мнению составителей рейтинга, нагроможденные друг на друга мертвые тела.

А замыкает тройку лидеров сражение одичалых и ночного дозора с Королем Ночи и его армией белых ходоков, показанное в восьмом эпизоде пятого сезона. Зрелищно выглядит момент, когда убитые жертвы оживают по одному движению руки предводителя мертвых.

Также в ТОП-5 вошли битва у Черноводной в девятом эпизоде второго сезона, и битва при Винтерфелле в третьей серии восьмого сезона.