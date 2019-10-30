Курьезы фото Нардеп из Слуги народа заказал элитную проститутку прямо во время голосования

2019-10-30 12:43 144

Народный депутат из президентского монобольшинства Богдан Яременко показал невероятное умение одной рукой принимать в стенах парламента важные для страны законы, а другой - заниматься своей личной жизнью. Правда, попался.

Во время работы в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств, сообщают #Буквы, публикуя фоторепортаж собственного корреспондента.

Так, в смартфоне нардепа есть два чата со знакомствами: “Сеть знакомств Мам…” и Loveeto.

И во время голосования Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Потом Богдан Яременко стал переписываться с девушкой, возможно, другой:

Яременко: …условия встречи с тобой?

Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

После публикации нардеп попытался оправдаться, разместил пост на своей странице в Facebook, где заявил, что это была осознанная провокация с его стороны.

Напомним, Богдан Яременко является председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. У него есть супруга Виктория и двое детей – дочь и сын. Декларация о доходах Яременко отсутствует на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.