Украина Медики напомнили, что можно бесплатно вакцинироваться от дифтерии

2019-10-30 19:00 75

 

В Украине в случае подачи декларации о выборе врача, можно бесплатно вакцинироваться, например, от дифтерии в определенных медицинских учреждениях. Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья Украины в Facebook.

"В пакет услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне, входит вакцинация согласно Национальному календарю профилактических прививок. Следовательно, каждый пациент, который подал декларацию о выборе врача, может бесплатно вакцинироваться, например, от дифтерии, в коммунальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь и заключивших договор с НСЗУ. Это те заведения, в которых работают терапевты, педиатры и семейные врачи", - отмечается в сообщении.

Также указано, что пациент может сделать прививки в частных клиниках и врачей-ФЛП, имеющих договор с НСЗУ.

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Украина

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