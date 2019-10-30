Украина Гончарук сообщил, что в ближайшее время будет с субсидиями

2019-10-30 20:30 96

В Украине до конца 2019 года не уменьшат размер субсидии. Это касается и всего отопительного сезона.

Об этом заявил глава Кабинета министров Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера", новый выпуск которого был опубликован в Facebook.

"Субсидии уменьшены в этом году точно не будут. И этот отопительный сезон, все те, кто их оформили, пройдут на тех условиях, на которых они уже оформили", – заявил Гончарук.

Он добавил, что принцип оформления субсидий в 2020 году также не изменится. По словам премьера, правительство нацелено на показатель, при котором семья будет тратить не более 15% общего дохода на коммуналку.