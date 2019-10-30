Украина Украинцев ждут жесткие проверки на границе с Венгрией

2019-10-30 21:00 51

 

Консульство Венгрии в Ужгороде предупредило украинцев, которые будут путешествовать в страны ЕС, что контроль на пунктах пересечения границы может быть усилен. В соедствии чего время ожидания в очереди на КПП может возрасти.

Об этом стало известно на официальном сайте ведомства.

Ожидается, что багаж украинцев будут жестко проверять, чтобы они не завезли в ЕС ряд пищевых продуктов, органической продукции, средств защиты растений и животных, не имеющих соответствующих сертификатов.

Национальная сельскохозяйственная палата Венгрии сообщает, что в соответствии с Регламентом 2017/625 Европейского парламента и Совета Европы будет максимально ограничен импорт растительной продукции без соответствующих сертификатов. Это сделано для того, чтобы на территорию ЕС не попали вредители, способные вызвать экономические и экологические убытки.

Ожидается, что контроль на крупных пунктах пропуска будет проводиться таможенными органами вместе с представителями Фитоинспекции. Соответствующий список запрещенных для провоза на территорию Венгрии продуктов будет обнародован в конце 2019 года.

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