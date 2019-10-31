Политика Болезненно, но нужно: Кабмин увольняет почти 18,5 тысяч госчиновников

2019-10-31 14:43 165

Правитьельство Украины сокращает штат районных государственных администраций на 18 тыс. 449 позиций.

"Пока в наших государственных органах нормально не работают каналы внутренней коммуникации, я хотел бы в этом посте обратиться к тем государственным служащим, которых коснется такая оптимизация. Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов", - заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Также министр КМУ пообещал "минимизировать удар" для увольняемых сотрудников и создать все условия, чтобы найти каждому госслужащему новую работу, даже до момента увольнения.

"Дорогие госслужащие, я очень надеюсь, что вы сможете найти свое новое место в экономике страны", - высказал пожелание министр Кабмина.

По его словам, это болезненное, но необходимое решение, правительство должно проводить эти сокращения более плавно последние 2 года. 

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил сокращение с 1 января 2020 года штата областных государственных администраций (ОГА) и районных государственных администраций (РГА) на 50%.

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