Кабмін прийняв низку кадрових змін - кого звільнено з посад

З посад заступників міністрів звільнено:
▪️ В'ячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;
▪️ Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
▪️В'ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
▪️ Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.
Підтримано проекти указів Президента України про звільнення:
▪️ Валентина Резніченко – Дніпропетровська ОВА;
▪️ Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
▪️ Олексія Кулебу – Київська ОВА;
▪️ Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
▪️ Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.
На посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва