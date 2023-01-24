Политика Кабмін прийняв низку кадрових змін - кого звільнено з посад

2023-01-24 15:14





З посад заступників міністрів звільнено:



▪️ В'ячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;

▪️ Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;

▪️В'ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України;

▪️ Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.



Підтримано проекти указів Президента України про звільнення:



▪️ Валентина Резніченко – Дніпропетровська ОВА;

▪️ Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

▪️ Олексія Кулебу – Київська ОВА;

▪️ Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

▪️ Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.



На посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва