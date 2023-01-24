Политика Кабмін прийняв низку кадрових змін - кого звільнено з посад

2023-01-24 15:14



З посад заступників міністрів звільнено:

▪️ В'ячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;
▪️ Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
▪️В'ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
▪️ Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.
 
Підтримано проекти указів Президента України про звільнення:

▪️ Валентина Резніченко – Дніпропетровська ОВА;
▪️ Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
▪️ Олексія Кулебу – Київська ОВА;
▪️ Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
▪️ Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

На посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва

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Кабмін прийняв низку кадрових змін - кого звільнено з посад 2023-01-24 15:14
документ Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку 2023-01-24 14:32
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