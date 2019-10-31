Украина Почему кассиры отказываются принимать новую банкноту в 1000 гривен

2019-10-31 17:00 276

25 октября Национальный банк Украины ввел в оборот новую купюру в 1000 гривен – это самый большой номинал из выпущенных на сегодня. В НБУ хвастались ее улучшенной защитой, мол, на банкноте есть инновационные полиграфические элементы, подделать ее очень сложно. Однако, украинцы новой банкноты в 1000 гривен страшатся – уже зафиксированы случаи, когда кассиры отказывались принимать купюру.

Причем с опаской к 1000 гривен относятся не только кассиры обычных магазинов - даже сотрудники не всех банков "узнают ее в лицо", а аппарат, который распознает фальшивки, не воспринимает банкноту.

"Все потому, что техники до сих пор не доехали во все банковские точки и не перенастроили технику. Потому она не "узнает" тысячу. Более того, в отделении даже каталогов для нее нет. Не висят объявления с детальным описанием новых денег. Кассиры видели их только по телевизору и не проинструктированы", - рассказал Стране финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Национальный банк Украины выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 гривен. Хранилище НБУ только начало отгрузку банкноты. Пока что ее развозят под текущие заказы банков – преимущественно это киевские отделения. В регионы новая 1000 гривен попадет лишь со следующей недели.

"Сотрудникам банков, магазинов и других торгово-сервисных предприятий нужно время, чтобы перестроиться. По моему мнению, этот процесс займет несколько месяцев", - прогнозирует заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.