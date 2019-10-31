Украина Украинских военных отправят в Ирак

2019-10-31 18:00 216

 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также добавил, что Альянс высоко ценит партнерство с Украиной.

Украинских военных отправят на военные учения НАТО в Ираке, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает 31 октября liga.net.

"Украина - это один из ближайших наших партнеров мы благодарны вам за участие в обеспечении безопасности Атлантического региона. Ваши войска есть в Афганистане, Косово. Также вы являетесь частью сил быстрого реагирования НАТО. Я знаю, что вы готовитесь к участию в учебной миссии НАТО в Ираке, где мы совместно боремся с международным терроризмом", - сказал он.

Столтенберг также добавил, что Альянс высоко ценит партнерство с Украиной.

30 октября руководство НАТО прибыло в Украину и посетило Одессу. 31 октября генсек встретился с Зеленским, принял участие в заседании комиссии Украина - НАТО и выступил в Верховной Раде.

Выступая в сессионном зале парламента, Столтенберг цитировал Тараса Шевченко и дал депутатам совет. Он призвал их работать сообща и использовать возможности открытого, демократического общества.

Напомним, Столтенберг говорил в Раде о членстве в НАТО.

Еще сообщалось, что генсек НАТО назвал главное условие членства Украины в Альянсе.

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