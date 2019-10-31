Украина ОБСЕ зафиксировала нарушения и военную технику на участке разведения в районе Петровского

2019-10-31 18:30 204

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня, военное присутствие и присутствие военного типа на участке разведения в районе Петровского. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

"29 октября, патрулируя ориентировочно в 2 км к северу от Петровского, наблюдатели слышали выстрелы и очереди из стрелкового оружия примерно в 2-4 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения). Осуществляя наблюдение с этой же позиции и примерно за 2 км северо-восточнее населенного пункта Богдановка (подконтролен правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), команды Миссии слышали 42 выстрела и очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, а также 8 взрывов неопределенного происхождения (все, по оценке, за участком разведения, но в пределах 5 км от его края)", - сообщили в миссии.

В ОБСЕ также сообщили, что 28 октября на участке разведения в районе Петровского БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 5 человек "по оценке, членов вооруженных формирований" и боевую бронированную машину типа БМП в юго-восточной части участка разведения. В тот же день другой БПЛА СММ малого радиуса действия снова зафиксировал крупнокалиберный пулемет, "по оценке, принадлежал вооруженным формированиям", у восточного края участка разведения.