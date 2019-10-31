Украина Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько и когда будут отдыхать украинцы

2019-10-31 20:30 126

 

В ноябре дополнительных выходных не намечается, так что украинцев ждет размеренный рабочий месяц. В последний месяц осени 21 день будет рабочим, еще 9 дней – выходные.

Календарь – ноябрь 2019 Всего в ноябре будет 30 дней. 21 день будет рабочим, еще 9 дней – выходные.

Выходные дни в ноябре 2019

Украинцы, работающие по офисному графику, будут отдыхать уже в самом начале месяца. 2 и 3 ноября приходится на субботу и воскресенье.

Кроме того, регулярные выходные дни – 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 ноября.

Праздники в ноябре 2019

9 ноября отмечается День украинской письменности и языка.

17 ноября - День студента

21 ноября - День достоинства и свободы

21 ноября - День служащих Десантно-штурмовых войск ВСУ – праздник украинских десантников

В ноябре отмечается трагическая памятная дата – 24 ноября в Украине и во всем мире чтят память жертв голодоморов.

Ранее мы сообщали о том, что дифтерия в Закарпатской области: вакцинировалось более 10 000 человек.

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