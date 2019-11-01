Украина В Киеве из-за звонка "минера" эвакуировали и перекрыли две станции метро

2019-11-01 12:44 84

В Киеве станции метро "Театральная" и "Крещатик" на красной ветке закрыты вместе с пересадками с них на другие линии подземки после поступившего анонимного сообщения о минировании.

Об этом сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook.

"Станции "Театральная", "Крещатик" + пересадки закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правоохранители Черкасской области задержали местного жителя, который накануне сообщил о якобы минировании Запорожской атомной электростанции.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киеве с 30 октября по утрам будут закрывать станцию метро

2019-10-29 20:00 543

Из-за матча Динамо-Копенгаген сегодня будут перекрывать три станции киевского метро

2019-10-24 12:11 669

В полиции сообщили подробности задержания минера моста Метро в Киеве

2019-09-18 21:30 1521

Появились имя и данные о мужчине, который угрожает взорвать мост в Киеве

2019-09-18 19:00 1368

Еще новости в разделе "Украина"

В Киеве из-за звонка "минера" эвакуировали и перекрыли две станции метро

2019-11-01 12:44 84

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленная сводка штаба

2019-11-01 11:43 138

В Кабмине Гончарука готовят несколько способов ввести двойное гражданство в Украине

2019-11-01 10:39 216

С вещами на выход! Кабмин увольняет почти 18,5 тысяч госчиновников

2019-11-01 10:12 465
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Киеве из-за звонка "минера" эвакуировали и перекрыли две станции метро 2019-11-01 12:44 84
КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленная сводка штаба 2019-11-01 11:43 138
В Кабмине Гончарука готовят несколько способов ввести двойное гражданство в Украине 2019-11-01 10:39 216
С вещами на выход! Кабмин увольняет почти 18,5 тысяч госчиновников 2019-11-01 10:12 465

Лента

видео 13:16 Секс-скандал в Раде: обнародованы связи нардепа Яременко с женщинами за два месяца
12:44 В Киеве из-за звонка "минера" эвакуировали и перекрыли две станции метро
12:15 Макрон сделал резвое заявление о миграции и подпольных украинских сетях
11:48 Депутат от партии «Слуга Народа» Сергей Литвиненко считает необходимым выбирать губернаторов
КАРТА 11:43 Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленная сводка штаба
11:14 В ОБСЕ рассказали о большом обмене пленными между Украиной и РФ ближайшее время
10:39 В Кабмине Гончарука готовят несколько способов ввести двойное гражданство в Украине
10:12 С вещами на выход! Кабмин увольняет почти 18,5 тысяч госчиновников
09:40 Вопросы к Кабмину Гончарука и ремонт дорог - план работы Рады на сегодня
09:11 В Раду подали новый законопроект по евробляхам - какими могут стать ставки акцизного налога