Украина В Киеве из-за звонка "минера" эвакуировали и перекрыли две станции метро

2019-11-01 12:44 84

В Киеве станции метро "Театральная" и "Крещатик" на красной ветке закрыты вместе с пересадками с них на другие линии подземки после поступившего анонимного сообщения о минировании.

Об этом сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook.

"Станции "Театральная", "Крещатик" + пересадки закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правоохранители Черкасской области задержали местного жителя, который накануне сообщил о якобы минировании Запорожской атомной электростанции.